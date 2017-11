Zusatzinhalt überspringen Reorganisation von Bund und BZ Im Sommer gab der Tamedia-Verlag bekannt, die überregionalen Ressorts der Zeitungen Bund und BZ zusammenlegen zu wollen. Dies führte zu Protestaktionen der beiden Zeitungsredaktionen, die fürchten, dass es in Zukunft nur noch eine Zeitung auf dem Platz Bern geben wird.

Peter Hubacher, Leser der Tageszeitung «Der Bund», ist von Thun extra nach Bern gereist. Er macht sich Sorgen um die Medienvielfalt im Kanton Bern: «Gibt es die beiden Zeitungen Bund und BZ auch in Zukunft noch?». Auch BZ und Bund-Leserin Caroline Schüpbach macht sich Gedanken zur Zukunft der beiden Zeitungen: «Wieviel regionaler, wie viel differenzierter wieviel hintergründiger Journalismus wird in Zukunft noch möglich sein in Bern?».

«Wir glauben an die Zukunft der beiden Zeitungen»

Die Fragen stellten sich die Beiden nach der Podiumsdiskussion im Kornhausforum Bern, zu welcher die Zeitung «Der Bund» eingeladen hatte. Es diskutierten Tamedia-Verwaltungsratspräsident Pietro Supino, SP-Nationalrat Matthias Aebischer und der Berner Unternehmer Peter Stämpfli über die Zukunft der Zeitungen Bund und BZ.

Pietro Supino machte gestern Abend klar, dass man auch weiterhin in guten Journalismus und zwei Tageszeitungen investieren. Aber: «Niemand weiss was in 5 oder 10 Jahren ist. Wir glauben aber an die Zukunft der beiden Zeitungen, deshalb führen wir auch eine Reorganisation durch.»