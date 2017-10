Auch die Gemeinde hat die neuen Fahrzeiten zur Kenntnis genommen. Mit der früheren Schliessung ist Gemeinderatspräsident Ernst Hodel nicht zufrieden. «Diese Woche warteten an einem Morgen rund 50 Personen an der Talstation der geschlossenen Bahn auf den Rinderberg – das darf nicht sein.» Die Gemeinde will nun bei den Bahnen intervenieren.