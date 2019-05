Umfahrungen und Bahn-Unterführungen in der Region Burgdorf: Die Strassenpläne des Kantons Bern kommen nicht nur gut an.

In Oberburg und Hasle will der Kanton neue Umfahrungsstrassen bauen. In Burgdorf will er zwei Bahnübergänge durch Unterführungen ersetzen. So soll der Verkehr in Burgdorf und der Region künftig flüssiger rollen. 418 Millionen Franken kostet das den Kanton.

70 Interessierte in Burgdorf

An Informationsabenden in den betroffenen Gemeinden wollen die Verantwortlichen des Kantons den Puls der Bürgerinnen und Bürger spüren. So auch in Burgdorf, wo rund 70 Leute teilnahmen.

Der bernische Baudirektor Christoph Neuhaus bekam Kritik zu hören. Zum Beispiel von zwei alteingesessenen Burgdorfern. Für Oberburg und Hasle seien die Massnahmen gut. Für Burgdorf aber ein Flop.

Es wird kein Auto weniger durch Burgdorf fahren.

Trotz Bahnunterführung werde es kein Auto weniger in der Stadt haben. Denn: «Der Verkehr wird auch künftig durch die Stadt fahren», sagte ein älterer Mann. Überall sonst baue man Tunnel, um die Städte zu entlasten, warum nicht auch in Burgdorf, fragte sich ein anderer.

Besser für den öffentlichen Verkehr

Doch es gab nicht nur Kritik, sondern auch Zustimmung. Er freue sich darauf, sagte ein Mann, der als Buschauffeur in der Region unterwegs ist. «Wenn man die Leute zum Umsteigen motivieren will, muss der Bus den Fahrplan einhalten können.»

Er sei froh um die Voten aus der Bevölkerung, sagte der bernische Baudirektor Christoph Neuhaus nach der Veranstaltung. «Wir werden das eine oder andere noch verbessern.»