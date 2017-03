Kollision und Stellwerkstörung Verspätungen im Berner ÖV-Netz

Heute, 18:39 Uhr

Pendler in und um Bern mussten sich am Montagnachmittag in Geduld üben.

Bild in Lightbox öffnen. Zu grossen Verspätungen kam es auf dem Netz des Regionalverkehrs Bern-Solothurn. Grund dafür war eine Stellwerkstörung. Die Störung konnte gegen 17.30 Uhr behoben werden, es sei aber nach wie vor mit grösseren Verspätungen zu rechnen, teilte der RBS am frühen Abend mit. Bild in Lightbox öffnen. In der Berner Innenstadt sind am Nachmittag zwei Trams kollidiert. Verletzt wurde niemand, der Tramverkehr am Zytglogge blieb jedoch für rund eine Stunde blockiert. Ursache für den Unfall war eine falsch gestellte Weiche. Ein Tram bog vor dem Zytglogge in die falsche Richtung ab und rammte ein entgegenkommendes Tram. Die Kollision führte zu Betriebsunterbrüchen und Verspätungen, wie Bernmobil per Twitter meldete. Audio «Gleich zwei Störungen im Grossraum Bern (13.3.2017)» abspielen. Audio «Gleich zwei Störungen im Grossraum Bern (13.3.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Gleich zwei Störungen im Grossraum Bern (13.3.2017) 0:38 min

sda/haym; Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 17:30 Uhr