Mehrere Tage kletterte das Thermometer im Wallis auf über 35 Grad. Letzten Sonntag war es in Sitten sogar 37 Grad heiss. Diese Hitzewelle führt nun zu einem Engpass bei den Walliser Aprikosen. In den letzten Tagen waren viele der Verkaufsstände entlang der Kantonsstrasse leer und verwaist. Erst heute sind die Stände aufgegangen.

Wärme grundsätzlich gut, aber...

Agronom Georg Bregy von der kantonalen Dienststelle für Landwirtschaft ist seit 13 Jahren in der Obstbranche tätig. Er sagt, dass den Aprikosen ein warmes Klima grundsätzlich gut bekomme. Nicht jedoch die Hitzewelle der letzten Woche. «Bei einer Temperatur von 35 Grad stellen die Aprikosen die Fotosynthese ein und hören auf, weiter zu reifen. Deshalb verzögert sich jetzt die Ernte im Wallis um rund fünf Tage.»

Dass die Aprikosen wegen der Hitze nicht reif werden, gab es im Wallis noch nie.

«Die Aprikosen werden zwar orange, sind aber innen noch hart und unreif», erklärt Georg Bregy, der mehrere Jahre Direktor des Schweizer Obstverbandes war. Immerhin hätten die Früchte durch die Hitze keinen Schaden genommen. Die Reifung der Früchte verzögert sich um zirka fünf Tage.

Bild 1 / 4 Legende: Erst heute öffneten die ersten Stände mit Walliser Aprikosen. Silvia Graber/SRF Bild 2 / 4 Legende: In den letzten Tagen waren die Stände leer geblieben. Silvia Graber/SRF Bild 3 / 4 Legende: Heinrich und Marta Fux sind froh, wenn die Aprikosen endlich reif sind. Silvia Graber/SRF Bild 4 / 4 Legende: Manuela Bayard verkauft jährlich 65 Tonnen Aprikosen. Sie betreibt zwölf Stände zwischen Bitsch und Sitten im Wallis und drei im Kanton Bern. Silvia Graber/SRF

Manuela Bayard ist seit 2003 im Aprikosengeschäft tätig. Sie führt daneben das Hotel Relais Bayard in Susten. Sie sagt: «Es ist für mich neu, dass die Aprikosen auf Grund der Hitze ihre Reifung einstellen. So lernt man immer etwas dazu.»

Lieferengpass auch im Laden spürbar

Den Lieferengpass aus dem Wallis spüren auch die Grossverteiler. Der Detailhändler Migros hat Aprikosen im Angebot. Allerdings kommen diese aus Spanien und Frankreich. Wegen der verzögerten Aprikosenernte im Wallis wurde Migros ein Kontingent für den Import zugesprochen. Auch Coop verkauft aktuell kaum Walliser Aprikosen und setzt stattdessen auf Früchte aus dem Süden.

Bis Ende Woche könne der Lieferengpass an die Händler aber behoben werden, so die beiden Grossverteiler. Die Walliser Aprikosen kommen also später als sonst. Aber: Der Kanton Wallis rechnet alles in allem mit einer überdurchschnittlich guten Ernte von circa 8'000 Tonnen Aprikosen.