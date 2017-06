Die Kantonspolizei Bern ist letztes Jahr 945 Mal wegen häuslicher Gewalt eingeschaltet worden. Das sind fast gleich viele Einsätze wie im Vorjahr. Dies zeigt die Jahresstatistik 2016 der Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt.

Tätlichkeiten, Drohungen, Beschimpfungen, einfache Körperverletzungen und Nötigungen: Das sind die häufigsten Straftatbestände im häuslichen Bereich. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei-und Militärdirektion hervor. In der Mehrheit der Fälle sind es die Opfer selbst oder Familienangehörige, die sich bei der Polizei melden. Allerdings oftmals erst nach mehreren Vorfällen. Wie Judith Hanhart, Leiterin der Berner Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt, sagt, meldeten sich die Opfer, oder aber auch die Täter, erst, wenn sie total verzweifelt seien ud nicht mehr weiterwüssten. «Zudem ist es eine weit verbreitete Haltung in der Gesellschaft, dass familiäre Probleme auch innerhalb der Familie gelöst werden müssen.»

Häufig erleben Kinder Gewalt mit

Bei den Interventionen wegen häuslicher Gewalt treffen die Polizistinnen und Polizisten häufig auch Kinder an. So lebten knapp 700 Kinder in den Familien, bei denen die Polizei im letzten Jahr intervenieren musste. Bei ihren Interventionen verfolgt die Polizei drei Ziele: Gefahren und Schaden abwehren und strafrechtliche Verfolgung ermitteln, aber auch die weiterführende Betreuung der Betroffenen aufgleisen.