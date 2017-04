Filmmuseum Freiburg Vincent Brügger: «Tom Cruise wälzte sich nicht selbst im Dreck»

Filmkleider aus «Mission: Impossible» oder «Men in Black»: Vincent Brügger zeigt in seinem Museum Originalkleider und Requisiten aus bekannten Filmen. 2300 Leute besuchten vergangenes Jahr sein Museum «Across the Screen» in Freiburg.

