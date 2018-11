Was Schülerinnen und Schülern an Madretsch gefällt – und was weniger

Legende: Audio Was Schülerinnen und Schülern an Madretsch gefällt – und was weniger abspielen. Laufzeit 01:18 Minuten.

01:18 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 21.11.2018.