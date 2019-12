Das Kernkraftwerk Mühleberg liegt an der Aare etwa 14 Kilometer westlich der Stadt Bern. 1967 wurde mit Bauarbeiten begonnen.

Legende: Die Baustelle des Atomkraftwerks Mühleberg, aufgenommen Anfang September 1968. Keystone

Kurz vor der Inbetriebnahme des Kraftwerkes wurde der Reaktor getestet. Eigentlich sollte das AKW ab 1971 Strom produzieren, doch im Maschinenhaus brach ein Grossbrand aus.

Legende: Nach dem Turbinenbrand im Maschinenhaus werden die Schäden begutachtet. Aufgenommen Ende Juli 1971. Keystone

Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor es das Reaktorgebäude erreichte. Doch die Schäden verzögerten den offiziellen Start des Kraftwerks um ein Jahr.

Der offizielle Start

Am 6. November 1972 wurde Mühleberg offiziell in Betrieb genommen. Kurz darauf folgten die Kraftwerke in Gösgen und Leibstadt. Strahlenmessgeräte massen die Dosis nach einem Arbeitseinsatz im Atomkraftwerk Mühleberg im Kanton Bern. Seit Anfang der 1970er Jahre produzierte das Kraftwerk insgesamt über 120 Milliarden Kilowattstunden Strom, was den heutigen Konsum einer Stadt wie Bern für mehr als hundert Jahre decken würde.

Legende: Jeder Arbeiter hat seinen Dosimeter. Strahlenmessgeräte messen die Dosis nach einem Arbeitseinsatz. Aufgenommen Mitte August 1984. Keystone

Doch bereits im Verlauf der 1960er-Jahre formierte sich Widerstand gegen die Atomenergie. 1979 stimmte das Schweizer Volk ein erstes Mal über eine Atom-Initiative ab. Sie wurde knapp verworfen – mit 51.2 Prozent.

Der Widerstand bleibt laut

Die Gegnerinnen und Gegner gaben nicht auf. 1984 gab es eine zweite Atom-Initiative (gegen den Bau von weiteren AKW). Sie wurde ebenfalls verworfen. Im April 1986 folgte die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Sie löste auch in der Schweiz Proteste aus.

Bild 1 / 3 Legende: Transparent mit dem Slogan «Alle Atomanlagen abschalten - Mühleberg stilllegen», aufgenommen am 30. August 1986 an der Anti-AKW-Demonstration in Bern. Keystone Bild 2 / 3 Legende: Atomkraftwerkgegnerinnen und -gegner beim Pfingstmarsch für einen Ausstieg aus der Atomenergie und eine Stilllegung des AKW Mühleberg von Hinterkappelen nach Gümmenen. Keystone Bild 3 / 3 Legende: Eine Demonstration «Atomkraft ausläuten» für die Stillegung des Atomkraftwerks Mühleberg in Bern am 20. September 1992. Keystone

Zu Beginn der 90er-Jahre wurden bei einer Jahresrevision Risse im Kernmantel festgestellt. Eine Bedrohung bestehe allerdings nicht, der Kernmantel halte dem Druck Stand, hiess es.

Der Kampf um die Bewilligung

Eine Umfrage im Kanton Bern ergab, dass über 51 Prozent gegen eine unbefristete Betriebsbewilligung und Leistungserhöhung waren. Die unbefristete Betriebsbewilligung wurde nicht erteilt, aber um weitere zehn Jahre verlängert. Eine Initiative im Kanton Bern für die Stilllegung des AKWs wurde 2000 mit rund 64 Prozent abgelehnt.

Legende: Blick in den Schaltraum des KKW Muehleberg, aufgenommen im Dezember 1998. Keystone

2005 stellte die Betreiberin BKW beim Bund einen Antrag auf eine unbefristete Bewilligung. Nach langem Hin und Her genehmigte das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK die unbefristete Betriebsbewilligung für das Kernkraftwerk Mühleberg im Jahr 2009.

Legende: Blick in den geöffneten Reaktordruckbehälter. Aufgenommen während den Revisionsarbeiten Ende August 2019. Keystone

Internationale Ereignisse durchkreuzten mehrmals die Pläne der Kernkraft-Befürworterinnen und -Befürworter.

Fukushima schockiert

Nach den Ereignissen in Tschernobyl 1986 passierte 2011 die Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima. Und hatte wiederum Demonstrationen in der Schweiz – auch gegen Mühleberg – zur Folge.

Legende: Rund 3000 Menschen demonstrieren für die sofortige Stilllegung des AKW am Pfingstmontag, 13. Juni 2011. Keystone

2011 beschliesst der Bundesrat, dass Schluss ist mit Atomkraft in der Schweiz. Nach dem nuklearen Unfall von Fukushima soll es keine neuen AKWs mehr geben, und die alten müssen irgendwann in den nächsten Jahrzehnten vom Netz.

Der Anfang vom Ende

2013 verkündete die BKW, dass sie das Kernkraftwerk Mühleberg im Jahr 2019 endgültig vom Netz nehmen werde. Die jährliche Produktion entspricht rund 5 Prozent des gesamten Schweizer Strombedarfs. Basis für diese Entscheidung waren allerdings nicht Proteste. Mehrmals hat sich das Volk für Kernkraft ausgesprochen. Aber: Der Betrieb lohne sich nicht mehr, so die BKW.

Am 20. Dezember um Punkt 12.30 Uhr wird dem KKW der Stecker gezogen.

Legende: Ein Pult mit Messanzeigen, Instrumenten und Regleren des Reaktors im Kontrollraum. Aufgenommen Ende November 2019. Keystone

Mühleberg ist das erste Schweizer AKW, das seinen Betrieb einstellt. Für den Energiekonzern sei die Stilllegung das grösste Projekt seit dem Bau des Werks vor rund 50 Jahren.