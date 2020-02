Entwickelt wurde das Fitnessgerät 2008 von Kaspar Schmocker während seinem Sportwissenschaftsstudium an der Universität Bern. Für seine Arbeit erhielt er aber eine schlechte Note. «Wohl eine der schlechtesten in meiner ganzen Uni-Karriere.» Es sei realitätsfern, habe es zu Recht geheissen, meint Schmocker. Das Projekt blieb dann auch rund sieben Jahre in der Schublade, bis er es an der Fitnessmesse in Köln präsentieren konnte. «Da hat sich unsere Denkweise verändert», und die Produktion habe begonnen.

Heute wird das Gerät in Münsingen produziert und in die ganze Welt verkauft. Mittlerweile aber nicht mehr nur im Spitzen-, sondern immer mehr im Gesundheits- und Breitensport. Dafür will Schmocker es auch weiterentwickeln. Zum Körper soll auch das Gehirn trainiert werden. «Während dem Training wird man Quizzfragen beantworten können.» Damit solle das Training mehr Spass machen.