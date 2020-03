Die Skigebiete im Wallis sind ab sofort geschlossen. Am Freitag um 16 Uhr stellten sie den Betrieb ein. Der Grund: Am Freitag hat der Bundesrat weitreichende Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ergriffen. Schulen werden geschlossen, private und öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sind verboten. Restaurants, Bars und Diskotheken dürfen nicht mehr als 50 Personen gleichzeitig aufnehmen.

Es gehe nicht anders, als die Walliser Skigebiete zu schliessen, betonten die Mitglieder der Kantonsregierung an einer Medienkonferenz. In Verbier beispielsweise waren am Freitag 8000 Leute im Skigebiet unterwegs. «Die Vorgaben des Bundes können in einem Skigebiet unmöglich eingehalten werden», sagte Wirtschaftsminister Christophe Darbellay.

Nicht nur Skigebiete betroffen

Geschlossen sind nicht nur Skigebiete, sondern auch Fitnesscenter, Sporthallen oder Thermalbäder. «Die Freizeitbeschäftigung im Wallis kommt zum erliegen», sagt Wallis-Korrespondentin Priska Dellberg.