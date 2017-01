Im Film «Unerhört Jenisch» suchen die Brüder Stephan und Erich Eicher ihre musikalischen und familiären Wurzeln in der jenischen Kultur.

«Unser Vater hatte eine Plattensammlung von Volksmusik aus dem Osten», erzählt Stephan Eicher im Film «Unerhört Jenisch». Eine Instrumentensammlung hatte er auch und so spielten Eichers oft zusammen Musik. Mit Kontrabass, Geige, Akkordeon. «Da merkte ich schon, dass unsere Nachbarn sonntags anderes machten.»

Für den Film von Karoline Arn und Martina Rieder ging der Berner Musiker auf die Suche nach seinen Wurzeln in der jenischen Kultur. «Wenn man von seinem Grossvater plötzlich das Wort jenisch hört und sich fragt, wo all die Geigen in unserem Keller herkommen... – dann denkt man, vielleicht ist das der Grund, dass man ein wenig anders ist.»

Erich Eicher ist einer der beiden Brüder von Stephan Eicher. Er ist Anwalt und auch er macht Musik. Ländler-Blues, wie er sagt, er spielt Schwyzerörgeli. Durch den Film lernte er jenische Musiker kennen. «Als sie spielten, hörte ich sofort, das ist speziell, vor allem rhythmisch.» Er habe versucht, ebenso zu spielen, was ihm auf Anhieb nicht ganz gelungen sei. «Ich spürte im Herzen, so muss es sein, aber es war noch nicht in den Fingern.»

Trailer «unerhört jenisch» 2:06 min, vom 23.1.2017

Der Film kommt am 2. Februar 2017 in die Kinos.

(Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 17:30 Uhr)