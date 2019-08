Die Armee feiert ihren ältesten und grössten Waffenplatz. Es hat gute Gründe, dass der gerade in Thun entstand.

1818 beschloss die Tagsatzung, in Thun eine eidgenössische Zentral-Militärschule zu gründen. Thun stach damals Bern, Zürich, Luzern und Lenzburg aus.

So sah der Waffenplatz früher aus Bild 1 / 6 Legende: In den Hallen ist heute die Panzer-Ausbildung untergebracht. ZVG/Stiftung HAM Bild 2 / 6 Legende: Oberst Rilliet de Constant führte 1842 das Übungslager in Thun durch. ZVG/Stiftung HAM Bild 3 / 6 Legende: Der Flugplatz Thun im Jahr 1915. ZVG/Stiftung HAM Bild 4 / 6 Legende: Die Motorisierung macht auch vor der Armee nicht Halt. Der Armeemotorfahrzeugpark im Jahr 1921. ZVG/Stiftung HAM Bild 5 / 6 Legende: Das Pferd war das zentrale Zug-, Trag- und Transport-Tier der Armee. In den Jahren 1890/91 wurde die Pferderegie gebaut. ZVG/Stiftung HAM Bild 6 / 6 Legende: Die Zelte des Übungslagers im Jahr 1842. ZVG/Schlossmuseum Thun

Mit der weitläufigen Allmend verfügte Thun über einen idealen Ausbildungsplatz und punktete mit der zentralen Lage in der Schweiz. Am 1. August 1819 wurde die Zentral-Militärschule eröffnet.

Auch nach 200 Jahren noch wichtig

«In Thun war ich im Militär», können tausende Männer und Frauen von sich sagen, die Militärdienst geleistet haben. Der Thuner Waffenplatz ist damals wie heute einer der zentralen Ausbildungsstandorte der Schweizer Armee.

Der Waffenplatz Thun heute Bild 1 / 7 Legende: Die Panzerausbildung hat auf dem Waffenplatz Thun einen wichtigen Stellenwert. Sonja Mühlemann / SRF Bild 2 / 7 Legende: Die Armee will in den nächsten Jahren am Standort Thun rund 84 Millionen Franken investieren. Sonja Mühlemann / SRF Bild 3 / 7 Legende: Kommandant Hans Jörg Diener leitet den Waffenplatz Thun seit drei Jahren. Sonja Mühlemann / SRF Bild 4 / 7 Legende: Die Panzer aller Generationen werden auf dem Waffenplatz erhalten. Sonja Mühlemann / SRF Bild 5 / 7 Legende: Anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums des Waffenplatzes werden Schützenpanzer der Öffentlichkeit gezeigt. Sonja Mühlemann / SRF Bild 6 / 7 Legende: Die Panzer dürfen besichtigt werden, jedoch dürfen die Besucher nicht in sie reinklettern. Sonja Mühlemann / SRF Bild 7 / 7 Legende: Die frisch renovierten Schlafsäle der Rekruten versprühen den Charme einer modernen Jugendherberge. Sonja Mühlemann / SRF

Hier werden beispielsweise Panzersappeure im Brückenbau ausgebildet. In den vergangenen Jahren ist die Ausbildung digitaler geworden. Zusätzlich zu den Panzerpisten und Schiessplätzen draussen wird an Fahr- und Schiesssimulatoren geübt. «Diese zählen zu den modernsten Anlagen in Europa», sagt Waffenplatzkommandant Hans Jörg Diener.

Die Fakten zum Waffenplatz Heute umfasst der Waffenplatz Thun ein Areal von 6.5 Quadratkilometern, ist also etwas grösser als beispielsweise der Baldeggersee im Kanton Luzern. 730 Gebäude stehen auf diesem Gelände und es bietet 3000 Arbeitsplätze. Der Kasernenkomplex verzeichnet pro Jahr 500'000 Übernachtungen. Ausser Panzer- und Logistiktruppen nutzen auch Rekrutenschulen der atomaren, biologischen und chemischen (ABC-)Abwehr aus Spiez und der Elektronischen Kriegsführung in Jassbach im Emmental das Thuner Gelände.

Der Waffenplatz Thun soll auch in Zukunft ein moderner Ausbildungsort für die Armee bleiben: Der Bund investiert in den nächsten Jahren rund 84 Millionen Franken in drei neue Ausbildungshallen.

Der Armee ist es wohl in Thun

Fast 3000 Leute haben Dank des Waffenplatzes eine Anstellung gefunden, viele arbeiten für regionale Unternehmen, die für die Armee tätig sind. Dadurch ist der Armeestandort Thun zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Stadt geworden.

Thun und die Armee: Das gehört seit 200 Jahren zusammen. «Die Stadt und der Waffenplatz sind zusammen über die Jahrhunderte gewachsen», sagt Waffenplatzkommandant Hans Jörg Diener. Die Armee und die Bevölkerung pflegten ein harmonisches Mit- und Nebeneinander.

Und wie sehen die Thunerinnen und Thuner die Beziehung zur Armee? Auch der Bevölkerung scheint es wohl zu sein mit dem Image einer Garnisonsstadt. «Die Rekruten sind oft in den Beizen zu sehen und bringen Geld», sagt ein älterer Mann in der Thuner Innenstadt. Und eine Passantin doppelt nach: «Der Waffenplatz ist positiv für Thun. Gerade bei Hochwasser ist man froh um ihre Hilfe.»