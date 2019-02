Kathrin Bertschy will urbane Frauenstimme einbringen

Die Berner Nationalrätin Kathrin Bertschy ist nun auch offiziell Ständeratskandidatin der Grünliberalen Kanton Bern. Die GLP-Mitglieder haben sie an einer Versammlung in Bern einstimmig nominiert.

Sie sei überzeugt, dass es im Ständerat urbane, ökologische und junge Stimmen brauche, sagte Bertschy gegenüber Radio SRF. Auch gebe es zuwenig Frauen in der kleinen Kammer.

Thematisch will Bertschy ihre Überzeugungen in der Klimapolitik und in der Europapolitik im Ständerat einbringen.