Mit Blick auf die anstehende Session spricht der zuständige Regierungsrat Christoph Neuhaus von einer Nagelprobe und einem Showdown. Es sei klar, der Kanton halte an Wileroltigen fest: «Entweder wir klären den Platz Wileroltigen ab, schauen, ob wir den finanzieren und realisieren können. Oder man handelt konsequent und sagt, wir machen nichts.»



Das Problem würde mit der Annahme der Motion aber nicht gelöst, so Neuhaus: «Die Fahrenden kommen nächsten Frühling wieder – das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.»