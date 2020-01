Der freisinnige Stadtrat Bernhard Eicher möchte für die Bürgerlichen wieder einen Sitz in der Stadtregierung holen.

Bernhard Eicher will für die FDP in den Gemeinderat

Wahlen in der Stadt Bern

Es fehle an Streitkultur und Unternehmertum in der Stadtregierung, meint der 36-jährige Bernhard Eicher. «Da kann und will ich einen wesentlichen Beitrag leisten», sagte er nach der Bekanntgabe seiner Kandidatur.

Bürgerliche Liste

Für die Stadtberner Wahlen am 29. November 2020 planen die Parteispitzen von FDP und SVP eine gemeinsame bürgerliche Liste mit je einer Kandidatur von FDP, SVP und Jungfreisinnigen. Ob diese Liste zustande kommt, werden die Parteimitglieder bis Ende Januar entscheiden.

Und auch der Entscheid, wer für die SVP und für die Junge FDP antritt, fällt bis Ende Monat. Gleich vier Jungfreisinnige haben Interesse an dieser Kandidatur bekundet: Joel Hirschi, Simone Richner, Loris Urwyler und Semi Mordasini.

Rot-grüne Dominanz

Die FDP war bis 2016 in der Stadtregierung vertreten. Ihr letzter Gemeinderat war Alexandre Schmidt. Dieser wurde vor gut drei Jahren abgewählt, weil FDP und SVP getrennt in die Wahlen gestiegen waren. Seither hält das Rot-Grün-Mitte-Bündnis vier Sitze, der fünfte Sitz gehört Reto Nause von der CVP.