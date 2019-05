Wahrscheinlich sind es zehn. Vielleicht zwölf. Möglicherweise aber auch nur acht. Wie viele erwachsene Störche genau auf dem Areal des Psychiatriezentrums Münsingen (PZM) nisten, da ist sich auch die Sprecherin Marion Ebinger nicht ganz sicher. Was sie hingegen ganz genau weiss: Die Aufmerksamkeit, welche die Vögel von der Bevölkerung erhalten, ist gross.

«Die Menschen beobachten, machen Fotos, schicken Mails. Sie fragen, ob wir nicht ein Dach aufstellen müssten, um die Vögel zu schützen», so Ebinger. Viele hätten grosse Freude an den Störchen.

Legende: Storchenexperte Robert Schoop: «Die Störche kommen gut aus mit uns Menschen.» Christina Scheidegger/SRF

Das erstaunt Storchenexperte Robert Schoop von der Gesellschaft Storch Schweiz nicht: «Der Storch gilt vielen als Glücksbringer», sagt er, als er auf dem Parkplatz des PZM die zwei Vögel auf dem Sonnensegel vor dem Haupteingang beobachtet. Und er kommt ins Schwärmen: «Wenn man einem Storch zuschaut, wie er durch die Luft segelt – das ist etwas Wunderbares.»

Aber nicht nur der Experte findet Gefallen am Storch. Gleiches gilt zum Beispiel für die Familie Wasem aus Wattenwil. Seit sie bei einer Velotour in Münsingen die Störche gesichtet haben, fiebern sie via Webcam mit.

Bild 1 / 5 Legende: Die Kinder der Familie Wasem aus Wattenwil schauen regelmässig, wie es den Münsinger Störchen geht. Christina Scheidegger/SRF Bild 2 / 5 Legende: Auch auf dem Sonnensegel vor dem Haupteingang des Psychiatriezentrums nisten zwei Störche. Christina Scheidegger/SRF Bild 3 / 5 Legende: Experte Robert Schoop versucht, mit seinem Fernrohr die Nummer auf dem Ring am Bein des Storchs zu erkennen. Christina Scheidegger/SRF Bild 4 / 5 Legende: Dem Storchenpaar auf diesem Dach kann man via Webcam ins Nest schauen. Christina Scheidegger/SRF Bild 5 / 5 Legende: Das verdreckte Dach über dem Haupteingang des PZM zeigt an, wo eines der Storchenpaare nistet. Christina Scheidegger/SRF

Der 8-jährige Noa hat für die Schule einen kleinen Aufsatz verfasst. Und seine grosse Schwester, die 10-jährige Sofia, will einen Vortrag über Störche halten. Die Mutter der beiden, Andrea Wasem, bestätigt: «Immer wenn ich das Tablet hervornehme, wollen die Kinder die Störche beobachten.»

Nicht alle finden die Störche nur toll

Trotz der grossen Begeisterung: Im PZM freuten sich nicht alle über den Einzug der Störche. Marion Ebinger erklärt: «Die Leute machten sich zum Beispiel Sorgen, dass die Dächer beschädigt werden könnten.» Tatsächlich ist den Dächern die Anwesenheit der Hausgäste anzusehen, viele sind mit Vogeldreck beschmiert.

Viel dagegen tun kann man aber nicht. Ist der Storch einmal da, geht er so schnell nicht wieder weg. Er ist nesttreu, kehrt also nach dem Winter dorthin zurück, wo er im Vorjahr erfolgreich ein Nest hat bauen können. Das sei aber auch nicht schlimm, sagt Storchenexperte Schoop: «Die Störche kommen gut aus mit uns Menschen.» In Münsingen beruht das auf Gegenseitigkeit.