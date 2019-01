Bern Welcome trennt sich von Martin Bachofner. Erst im September 2017 ist er nach Bern gekommen.

Wechsel an der Spitze

Als Grund für die Trennung nennt die Berner Tourismusorganisation «unterschiedliche Auffassungen über den Aufbau und die Führung des Unternehmens». Wie Bern Welcome am Dienstag mitteilte, übernimmt bis zum Abschluss der Aufbauarbeiten von Bern Welcome der bisherige Stellvertreter Sven Gubler interimistisch den Vorsitz der Geschäftsleitung.

Legende: Martin Bachofner ist erst eineinhalb Jahren in Bern. Christian Strübin/SRF

Die Stelle Bachofners wird neu ausgeschrieben. Bevor Martin Bachofner im September 2017 in Bern anfing, war er Direktor von Gstaad Saanenland Tourismus.