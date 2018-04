Der Waldbrand in Blumenstein konnte noch am Samstagabend gelöscht werden.

Am Samstagnachmittag ist in Blumenstein (BE) ein Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer in unwegsamem Gelände wurde mit einem Helikopter aus der Luft bekämpft, der das Löschwasser aus dem nahegelegenen Gantrischsee holte.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern war eine Fläche von rund 2000 Quadratmetern betroffen. Verletzt wurde niemand. Als Ursache für das Feuer steht für die Polizei eine Fahrlässigkeit im Vordergrund.