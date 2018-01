Die seit Donnerstagabend unterbrochene Strasse zwischen Frutigen und Adelboden geht am Samstagmorgen um 06:00 Uhr wieder auf, allerdings nur einspurig.

Damit bleiben zwischen Strassenöffnung und dem ersten Start der Adelbodner Weltcuprennen nur gut vier Stunden.

Tausende von Besucher und Tonnen von Material müssen in kurzer Zeit transportiert werden.

Die Behörden wollen die alte Adelbodenstrasse auf der anderen Talseite in ein Verkehrskonzept einbinden. Allerdings ist die alte Strasse untauglich für Cars und Lastwagen.

Ein Strassen-Provisorium um jeden Preis

Am Freitagmorgen früh begutachteten die Experten des Kantons und ein Geologe das abgerutschte Strassenstück. Sie kamen zum Schluss, dass der Hang so stabil ist, dass für Samstagmorgen ein zumindest einspuriges Provisorium auch für schwere Fahrzeuge machbar ist.

Die ramponierte Strasse Richtung Adelboden 0:26 min, vom 5.1.2018

Am Freitagnachmittag flogen Helikopter dringend benötigte Ausrüstung wie TV-Kameras nach Adelboden, dazu wurden die Busse der Skiteams dosiert in die alte Adelbodenstrasse geleitet. Alles andere wartet in sogenannten Bereitstellungsräumen. Der Flugplatz Reichenbach wurde extra dafür eingerichtet.

Viel Stress für das OK

Für das OK der Adelbodner Weltcuprennen ist dieser Zwischenfall auf der Zufahrtsstrasse ein zusätzlicher Stress, nach nächtelanger Arbeit an der Piste. «Wir müssen es schaffen, wir haben keine Wahl», sagt OK-Verkehrschef Gaudenz Deschwanden lakonisch. Aber es ist ein enormes Rennen gegen die Zeit.