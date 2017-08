Openair Theater Wenn der Wohlensee zum stürmischen Meer wird

Heute, 13:11 Uhr

Gewöhnlich sitzt das Publikum in weichen, roten Theatersesseln und schaut auf die Bühne. Bei der Inszenierung des Klassikers «Moby Dick» ist alles anders: Die Theatergruppe «vor Ort» will die Theater dort aufführen, wo sie hinpassen. Im Falle einer Meeresgeschichte muss es also am Wasser sein.

kocm; Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 6:32 Uhr/17:30 Uhr