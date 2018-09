Paul Pogba, David de Gea, Romelo Lukaku. Das sind die grossen Stars bei Manchester United. In der Champions League spielen sie am Mittwochabend gegen die Berner Young Boys. Die U19-Teams der beiden Mannschaften treten schon am Nachmittag gegeneinander an – auf dem Fussballplatz des FC Wyler. Edith Moser, die Wirtin des Clubhauses, sorgt für Sandwiches und Pausengetränke.

Legende: Edith Moser: «Vor einer Woche bekam ich die Anfrage für das Catering.» Brigitte Mader/SRF

Seit vier Jahren führt Edith Moser das Clubhaus. «Eigentlich bin ich ja eine Hockey-Mum.» Die Namen der grossen ManU-Stars sagen ihr nichts. Aber auf das Spiel der Nachwuchskicker aus den beiden Teams freut sie sich.

Von YB habe sie eine Liste bekommen, was sie alles bereitstellen müsse. Die Manchester-Nachwuchs will Gatorade, einen Powerdrink, als Pausengetränk. Und nach dem Spiel gibts Sandwiches. 68 Stück hat Edith Moser gestrichen, für jeden Spieler zwei.

Bis zu 1000 Zuschauer und Zuschauerinnen werden erwartet. Und das heisst für die Clubhaus-Betreiberin Edith Moser: Aufrüsten, mit Stühlen, Tischen, Zelten.

Legende: Bänke, Tische und Zelte müssen noch aufgestellt werden. Brigitte Mader/SRF

Auch sonst ist einiges anders als bei einem normalen Meisterschaftsspiel des FC Wyler. Zum Beispiel sind PET-Flaschen nicht erlaubt. Die Getränke müssen offen serviert werden. Das braucht Personal. «Nicht so einfach, Leute zu finden, die nachmittags um 14 Uhr mithelfen können.» Jugendliche könne sie nur bedingt einsetzen, weil die nicht Bier ausschenken dürfen. Und die beliebten Schleckzeugsäckli, die es hier normalerweise gibt? Die räumt Edith Moser weg. Das werde wohl bei diesem Publikum nicht so gefragt sein.

Legende: Edith Moser hat sogar eine YB-Menukarte zusammengestellt. Brigitte Mader/SRF

Auch auf dem Platz ist nicht alles so wie sonst. Die Spielerbänke mussten erweitert werden. In den Kabinen hat man Internetkabel verlegt. Und auf dem Platz stehen Uefa-geprüfte Tore.

Legende: Die Uefa verlangt Tore ohne Querstangen. Brigitte Mader/SRF

Alex Roth hatte einiges zu tun. Er ist der Platzwart des Wylerparks, wo der FC Wyler daheim ist.

Legende: «Kein Daily business – die Vorbereitungen für den U19-Match zwischen YB und Manchester.» Brigitte Mader/SRF

Und dass es kein Spiel wie jedes andere ist, sieht man auch an der Bandenwerbung.