Wer mit der Polizei zu tun hat, trifft immer öfter auf Frauen in Uniform. In der Walliser Polizeischule steigt der Anteil der Frauen dieses Jahr auf 42 Prozent, schreibt die Kantonspolizei.

Frauen auch in Führungspositionen?

Die Jahrgangsbeste der Abschlussklasse auf der Polizeischule war im Wallis heuer eine 24-jährige Frau. Marianne Kuonen aus Guttet-Feschel im Oberwallis wollte schon von klein auf Polizistin werden: «Mich hat dieser Beruf schon immer fasziniert. Vor allem, weil er so abwechslungsreich ist.» Ihr sei gleichzeitig bewusst, dass Frauen sich in dieser Männerdomäne noch vermehrt beweisen müssten. «Ich denke, dass es nicht leicht ist, als Frau bei der Polizei in eine Kaderposition zu kommen.» Dies könnte sich aber laut Kantonspolizei Wallis zukünftig ändern.

Wir sind bestrebt, in Zukunft weitere Kaderpositionen mit Frauen zu besetzen.

Das Beispiel von Marianne Kuonen zeige, dass eine Karriere für Frauen und Männer gleichermassen möglich sei, schreibt die Kantonspolizei. Man sei sich jedoch bewusst, dass es noch Luft nach oben gebe, sagt Markus Rieder, Chef Kommunikation und Prävention. Bei der Walliser Kantonspolizei sind derzeit lediglich 13 Prozent weiblich. Davon bekleiden sechs Frauen wichtige Positionen. «Wir sind bestrebt, in Zukunft weitere Kaderpositionen mit Frauen zu besetzen.»