Jonglage oder Clownerie, Luftakrobatik oder Trapez-Übung. In der Zirkusschule Bern lernen Dutzende von Kindern ab drei Jahren, Jugendliche und auch Erwachsene, die unterschiedlichsten Disziplinen. Seit Samstag an einem neuen Standort - in einem ehemaligen Schulhauses im Rossfeldquartier – vorerst als Zwischennutzung.

Legende: Die Berner Zirkusschule hat die Turnhalle wurde zum Übungsraum umgewandelt. MIchale Sahli/SRF

Angefangen hat alles auf Initiative hin der Berner Musikerin und Pädagogin Tania Steiner. Mehr oder weniger in Eigenregie begann sie, Zirkusunterricht anzubieten. Die Schülerinnen und Schüler kamen zahlreich. Das Angebot wuchs rasch, immer mehr Übungsräume mussten gefunden werden. Schon bald musste sich die umtriebige Macherin auf das Organisieren der von ihr ins Leben gerufenen Schule konzentrieren – unterstützt von einem Verein mit ehrenamtlich tätigen Mitgliedern, flankiert von einem Team aus engagierten Zirkus-Lehrerinnen und Lehrern.

Legende: Zirkusdirektorin Tania Steiner heisst einem am Eingang der Zirkusschule willkommen. MIchael Sahli/SRF

Viele der Kinder und Jugendlichen, die den Unterricht in der Zirkusschule besuchen, schwärmen von ihren neu erlangten Fähigkeiten. Vom scheinbar schwerelosen «Fliegen» bei der Übung am Trapez, am Seil oder mit dem Tuch. Vom Lächeln des Artisten bei der Vorstellung – und sei die Darbietung noch so schwierig. Einige träumen von mehr. Von Tourneen mit Theater- oder Showgruppen.

Legende: Die Artistin Anja Habegger und frühere Zirkusschülerin schaffte den Sprung ins Profileben. MIchale Sahli/SRF

So ergangen ist es auch der heute 20-jährigen Anja Habegger. Die Bernerin stiess als Teenager in der Anfangszeit zur Zirkusschule Bern. Sie brachte bereits viel Erfahrung in verschiedenen artistischen Disziplinen mit, trainierte hart und leitete nebenbei auch Trainings für den Nachwuchs. Im Herbst 2018 geht für Anja Habegger ein Traum in Erfüllung: Sie beginnt eine professionelle Ausbildung an der renommierten Zirkusschule in Montreal.

