Ein erneuter Wassereinbruch hat den Bahnverkehr am Lötschberg am Donnerstag während Stunden gestört.

Die Oströhre des Basistunnels war gesperrt.

Fachleute mussten zum Aufräumen ausrücken.

Wasser und Schlamm traten an der bekannten Stelle in den Tunnel ein, sagte BLS-Sprecherin Tamara Traxler der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Deshalb wurde die Oströhre des Tunnels am Vormittag gesperrt. Kurz nach 15 Uhr wurde sie laut Bahnverkehrsinformation wieder freigegeben.

Der Lötschberg-Basistunnel war erst seit dem 22. April wieder durchgängig befahrbar.

Die Oströhre im doppelspurigen Tunnelabschnitt war zuvor seit einem Wasser- und Sandeintritt vom 13. März gesperrt gewesen. Und bereits am 6. Februar war an der gleichen Stelle im Doppelspurabschnitt zwischen Ferden und St. German Wasser und Sand eingetreten.

Um die Stelle mittelfristig zu sichern, hat die BLS Absetzbecken aus Stahl eingebaut. Sie überwacht die Stelle mit Kameras und es gibt regelmässige Kontrollgänge.

Bis Herbst 2020 will die BLS langfristige Massnahmen ausarbeiten: Wasser- und Sandeintritte sollen bewältigt werden, ohne dass der Bahnverkehr beeinträchtigt wird.