Die Planung für die Schützenmatte geht in Richtung multifunktionaler Platz, ähnlich dem Neustadt-Lab. Für die nahe Zukunft plant die Stadtberner Regierung, dass die Parkplätze auf der Schützenmatte komplett aufgehoben werden. Zwar müsse der Lärmschutz für die Wohnquartiere nahe der Schützenmatte noch verbessert werden, so der Stadtpräsident. Doch schon in wenigen Jahren könnte der Parkplatz definitiv einer Spiel- und Begegnungszone weichen.