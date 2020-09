Diese Woche wurden in der Schweiz bereits zwei andere Geldautomaten gesprengt: In den Kantonen Bern und Graubünden.

Explosion in Büren an der Aare

Im Kanton Bern ist wohl erneut ein Geldautomat gesprengt worden.

Bei der Polizei gingen am frühen Mittwochmorgen mehrere Meldungen über Explosionen in Büren an der Aare ein.

Bereits in der Nacht auf Montag wurde in Utzenstorf (BE) ein Bankomat aufgesprengt.

Dasselbe passierte in derselben Nacht auch in Vicosoprano (GR).

In Büren an der Aare sei der Einsatz noch im Gang, sagte Isabelle Wüthrich von der Kantonspolizei Bern am Vormittag. Ein Geldautomat sei beschädigt worden. Wegen starker Rauchentwicklung sei auch die örtliche Feuerwehr aufgeboten worden.

Dritter Bankomat in dieser Woche

Büren an der Aare liegt etwa 20 Kilometer westlich von Utzenstorf. Dort hatten Unbekannte in der Nacht auf Montag einen Geldautomaten in der Aussenmauer eines Gebäudes aufgesprengt. Sie konnten mit der Beute in unbekannter Höhe entkommen. Verletzt wurde niemand.

Auch in Vicosoprano im Kanton Graubünden war in der Nacht auf Montag ein Bankomat gesprengt worden.