Das Projekt für eine neue Cassonsbahn sorgt in Flims für Diskussionen.

Abstimmung in Flims

Für 80 Millionen Franken soll Cassons, hoch über Flims, wieder mit einer respektive zwei Bahnen erschlossen werden. So die Pläne der Weissen Arena Gruppe, dem Bergbahnunternehmen von Flims, Laax und Falera. Cassons ist das Tor zur Tektonikarena Sardona.

Der Blick in die Leserbriefspalten der lokalen Zeitungen zeigt aber, dass die Meinungen auseinander gehen. Dies vor allem in Flims, wo am Sonntag über einen Beitrag von 20 Millionen Franken abgestimmt wird.

Befürchtungen in Flims

Zu den Kritikern gehört etwa die Organisation der lokalen Zweitwohnungsbesitzer. Sie befürchten, dass Flims Gäste verlieren würde. Vor allem weil zwei Anlagen auf Flimser Boden zugunsten der neuen Bahn abgerissen werden sollen. Deshalb, so die Befürchtungen, wären die Gäste weniger im Dorf unterwegs.

Dem widerspricht Gemeindepräsident Adrian Steiger. Die Gemeinde werde alles daran setzen, dass der Flimser Teil des Skigebiets attraktiv bleibe.