Acht Verletzte in Chur

Aus Tagesschau am Mittag vom 13.01.2019.

In der Nacht auf Sonntag ist in einem Mehrfamilienhaus in Chur ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr konnte einen 3-jährigen Jungen, dessen 8-jährige Schwester und deren 33-jähriger Vater nur noch tot bergen.

Acht kamen mit Rauchvergiftungen ins Spital. Insgesamt 48 Personen wurden aus 38 Wohnungen evakuiert.

Nach ersten Erkenntnissen hat der Vater der beiden Kinder das Feuer mit Brandbeschleuniger selbst gelegt.

Die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden erhielt kurz nach 3 Uhr die Meldung über einen Wohnungsbrand in einem sechsstöckigen Mehrfamilienhaus am Foralweg in Chur.

Während der Löscharbeiten stiessen die Einsatzkräfte auf drei Leichen in der brennenden Wohnung, wie die Bündner Kantonspolizei mitteilt. Die formelle Identifikation der Toten steht noch aus.

Sechs weitere Hausbewohner sowie zwei Leute der Feuerwehr wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Kantonsspital Graubünden Chur gebracht.

Careteam aufgeboten

Die Evakuierten wurden in einem Lokal in der Nähe untergebracht und vom Care Team Grischun betreut. Für die medizinische Betreuung standen Ambulanzteams der Spitäler Thusis und Schiers sowie der Rettung Chur im Einsatz.

Die Löscharbeiten am Haus waren am Morgen beendet. Die Staatsanwaltschaft und die Kapo Graubünden untersuchen die Brandursache. Die Umgebung des Hauses wurde abgesperrt.