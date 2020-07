Gemeinde will Bahnhof Davos Dorf verschieben

Anschluss an Bergbahn

Rund um den Bahnhof Davose Dorf entsteht regelmässig Chaos zwischen Autos, Bussen und Fussgängern. Nun bietet sich die Gelegenheit, daran etwas zu ändern. Der Bahnhof Davos Dorf muss nämlich bis 2023 sowieso umgebaut werden, damit er barrierefrei wird. «Das ist ein Fenster, das für uns aufgeht», sagt Landammann Tarzisius Caviezel. «Wir könnten die Chance packen und dem Eingangstor von Davos ein neues Gesicht geben.»

Alle sollen gewinnen

Eine Studie habe gezeigt, dass eine Verschiebung des Bahnhofs um 400 Meter den Verkehr verflüssigen würde. Zudem könnten die Feriengäste direkt, ohne langen Fussmarsch vom Zug in die Bergbahn Parsenn umsteigen.

Am neuen Ort könnte man auch die Parkplätze unter den Boden verlegen. Das gäbe mehr Raum für Grünflächen und Begegnungszonen. «Es soll am Schluss eine Verschönerung geben», sagt Caviezel. «Alle sollen davon profitieren: Die Gäste, die Hotellerie, die Bergbahnen, RhB und so weiter.»