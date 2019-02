Köbi Gantenbein ist in Samedan geboren, in Malans aufgewachsen und lebt nun in Zürich und Fläsch. Der 63-Jährige hat als Journalist bei der Bündner Zeitung und beim damaligen Schweizer Radio DRS gearbeitet und Soziologie an der Universität Zürich studiert. Seit 1988 arbeitet er für Hochparterre, einer Zeitschrift für Architektur und Design, und ist dort seit 1996 Chefredaktor.