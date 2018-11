Legende: Reto Gurtner wurde für seinen Weitblick geehrt. RTR

Seit mehr als 20 Jahren ist Reto Gurtner der starke Mann bei der Weissen Arena in Laax. In dieser Zeit habe er zahlreiche Innovationen vorangetrieben und das Unternehmen stetig ausgebaut, heisst es in einer Mitteilung der «Milestone»-Organisatoren.

Den «Milestone» für das Lebenswerk erhalte Gurtner, für sein jahrelanges Engagement in Flims, Laax, Falera. Der Preis sei «hochverdient», sagt Leo Jeker.

Jeker - der früherer Bergbahndirektor in Savognin - wurde 2006 mit demselben Preis ausgezeichnet. «Gurtner ist in vielen Sachen der Zeit voraus», erklärt Jeker. «Andere wollten damals das Snowboarden verbieten, er ging in die Offensive, nun sieht man das Resultat». Laax gilt heute als eine der führenden Snowboarddestinationen weltweit.

Der «Milestone» ist ein Schweizer Tourismuspreis, der von der "htr hotel revue" und hotelleriesuisse verliehen und vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO unterstützt wird.