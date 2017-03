15'000 Tonnen Abfall jährlich Bauern sollen ihre Siloballenfolien rezyklieren statt verbrennen

Heute, 18:15 Uhr

Sara Hauschild

In der ganzen Schweiz werden Siloballen mit Plastik verpackt. Dadurch fallen jährlich 15'000 Tonnen Abfall an. Der grösste Teil des Plastiks landet in der Kehrichtverbrennungsanlage. Dabei könnte das Material wiederverwertet werden. Ein Projekt in Graubünden wurde heute Freitag vorgestellt.