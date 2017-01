Der Fertiggerichte-Produzent Hilcona schluckt die auf die Herstellung von Teigwaren und vegetarischen Produkten spezialisierte Frostag in Landquart. Das Unternehmen erzielt mit 118 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von mehr als 10 Millionen Franken.

Die Frostag wird als eigenständiges Unternehmen unter dem Dach von Hilcona weitergeführt. Die Mitarbeiter und das Management unter dem Geschäftsführer Christoph Caprez werden übernommen. Die Übernahme erfolgt rückwirkend per 1. Januar. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Hilcona arbeitet in den Bereichen Pasta und Tofu seit Jahren eng mit der Frostag zusammen und war zuvor bereits mit 10 Prozent am Unternehmen beteiligt. 2016 haben Hilcona und Frostag mit der gemeinsamen Produktion von Tofu aus Schweizer Bio-Sojabohnen begonnen.

Mit der vollständigen Übernahme will Hilcona den Ausbau insbesondere des vegetarischen Sortiments beschleunigen. Es ist geplant, den Standort Landquart zu einem vegetarischen Kompetenzzentrum auszubauen.