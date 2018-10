«Meilenstein in der Bibelforschung»

Bibelübersetzung in Chur

Die ursprüngliche Bibel: Die Vulgata sacra hat der «Bibelvater» Hieronymus im vierten Jahrhundert aus dem Hebräischen übersetzt. Es entstand die erste vollständig zusammenhängende lateinische Bibel. Diese war lange Zeit von der Kirche offiziell in Gebrauch. Im Laufe der Zeit wurde die Vulgata ins Deutsche übersetzt. Allerdings nicht die ursprüngliche Version, sondern jene, die von der Kirche teilweise geändert wurde.

Legende: Die Idee, die Vulgata zu übersetzen, stammt aus dem Umfeld der Theologischen Hochschule Chur. Keystone

Die Bedeutung der Reformation: Die Reformation sorgte schliesslich dafür, dass die Bibeln in allen Sprachen direkt aus den hebräischen und griechischen Texten übersetzt wurden und lösten die Übersetzungen aus der Vulgata ab.

Erstmals übersetzt: Nun hat eine Gruppe der theologischen Hochschule Chur die ursprüngliche Vulgata übersetzt. Es ist die erste deutsche Fassung. Das Werk umfasst fünf Bände und 5000 Seiten. Die Projektgruppe schreibt von einem «Meilenstein in der Bibelforschung».

Für ein Fachpublikum: Die breite Masse will man mit der Übersetzung nicht erreichen. Andreas Beriger, der an der Übersetzung mitgewirkt hat, sagt: «Interessant ist sie für ein Fachpublikum, das besser verstehen will, wie sich die Dogmen der Kirche entwickelt haben.