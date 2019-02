«Kec‘ & frajas» lautet der romanische Titel, was so viel heisst wie «Kacke und Erdbeeren» oder einfach Quatsch oder Mist. Es ist nicht das erste Buch von Not Vital. Vor zwei Jahren erschien eine Sammlung von 201 Sprichwörtern, die der Künstler mit Atelier in Beijing aus dem Chinesischen ins Romanische übersetzt hatte.

In seinen neuen Texten erinnert sich Not Vital in verschiedenen Sprachen an seine Kindheit, ermöglicht mit tagebuchartigen Skizzen Einblicke in seine Reisen und seine Arbeit und macht sich Gedanken übers Leben. Er verrät, warum er auf allen Kontinenten Häuser baut, um den Sonnenuntergang zu beobachten: Er weiss es selber nicht.

Legende: Auch chinesische Gedichte finden sich im Buch. srf

Besonders eindrücklich die Erinnerungen an seine in hohem Alter verstorbene Mutter, die ihm jeweils sagte, die Berge seien viel schöner, wenn er daheim sei, und der Wald auch.