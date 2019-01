Der Autor, Rapper und Politiker Andri Perl ist Träger des Bündner Literaturpreises 2019. Die Auszeichnung ist mit 10'000 Franken dotiert.

Besondere Verdienste

Verliehen wird der Preis für besondere Verdienste um die Literatur Graubündens, wie die Literaturpreis-Stiftung am Donnerstag bekanntgab. Andri Perl erhält die Auszeichnung «in Anerkennung seiner vielseitigen Aktivitäten als Autor von Romanen, Erzählungen und Lyrik sowie als Dramaturg, Rapper und Kolumnist», schrieb die Stiftung.

Laut eigener Kurzbiografie ist der 35-jährige Perl Rapper bei der Churer Gruppe «Breitbild» und Autor der Romane «Die fünfte, letzte und wichtigste Reiseregel» (2010) sowie «Die Luke» (2013). Er studierte an der Universität Zürich Germanistik und Kunstgeschichte und absolvierte ein Masterstudium in Dramaturgie an der Zürcher Hochschule der Künste.

Politiker und Hobbyfussballer

Ausserdem sitzt Perl für die SP des Wahlkreises Chur im Bündner Kantonsparlament, dem Grossen Rat.

Der Bündner Literaturpreis wurde von der Churerin Milly Enderlin errichtet. Preisträger Andri Perl erhält die Auszeichnung am 13. Februar in der Kantonsbibliothek Chur überreicht.