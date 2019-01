1862 wurde das Gasthaus «Bündner Rigi» an der Ostflanke des Piz Mundaun erbaut. Es ist das erste Gebäude in der Surselva, welches als reines Gasthaus genutzt wurde. Heute ist das historische Gebäude ein beliebter Begegnungsort für Einheimische und Gäste.

Wegen dieser Situation fallen uns zwei Drittel der Einnahmen weg.

Das Gasthaus liegt im Skigebiet Mundaun. Zugänglich war der Ort in den letzten Jahren über eine Piste, welche die Bergbahnen präpariert haben. In diesem Jahr jedoch hätten sie nie eine Piste bekommen. Dies schreibt das Wirtepaar Audrey und André Schaub in einem Facebook-Post. Gegenüber dem Regionaljournal von Radio SRF ergänzen die Betreiber: «Wegen dieser Situation fallen uns zwei Drittel der Einnahmen weg. Für uns ist es eine sehr schwierige Situation».

Es stimmt nicht, dass man keine Piste gemacht hat.

Bei den Bergbahnen Obersaxen Mundaun nimmt der langjährige Verwaltungsratspräsident Josef Brunner Stellung zu den Vorwürfen: «Es stimmt nicht, dass man keine Piste gemacht hat.» Wegen den starken Schneefällen sei die Piste einfach nicht immer zugänglich gewesen. In den sozialen Medien war das Thema ein Aufreger. Josef Brunner sagt: «Wir bedauern die ganze Sache, die Schuldigen sind jedoch nicht wir. Das Wirtepaar hätte halt einmal mit uns reden müssen.»

Ende gut, alles gut?

Trotz den verhärteten Fronten, inzwischen wurde die Piste gemacht. Seit Montagabend ist die Bündner Rigi wieder über eine Piste erreichbar. Ein zweiter Zugang über den Piz Mundaun bleibt jedoch gesperrt. Diese Piste haben die Bergbahnen aus dem Pistenplan gestrichen. Begründung: Sie sei schlecht präparierbar und habe nie rentiert.