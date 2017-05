Die Cipra Schweiz hat das Ferien- und Bildungszentrum Salecina in Maloja ausgezeichnet. Der mit 5000 Franken dotierte Preis der Alpenschutzkommission geht an das Zentrum, weil es mit einer guten Auslastung und 9000 Übernachtungen pro Jahr ein Lichtblick in der Region mit sonst sinkenden Übernachtungszahlen darstelle, teilt die Cipra Schweiz am Dienstag mit.