Knapp 150 Personen nahmen am Donnerstag an der WEF-Demo in Davos teil. Gemäss Bewilligung der Behörden war eine dreistündige Platzkundgebung bis 18 Uhr auf dem Areal zwischen Rathaus- und Bubenbrunnenplatz erlaubt.

Die Mächtigen haben versagt.

Das Demonstrationsgesuch reichten die Juso Schweiz und Graubünden bereits Mitte Dezember ein, kurz nachdem bekannt wurde, dass Donald Trump ans WEF kommen sollte. Im Januar sagte Trump seinen WEF-Besuch schliesslich ab.

«Die Mächtigen haben versagt», sagte die Juso-Präsidentin Tamara Funiciello während der Demonstration an die Adresse der Unternehmenschefs und Politiker, die weit entfernt vom Demonstrationsplatz tagen. Und weiter: «Wir protestieren gegen Kapitalismus, Nationalismus und Faschismus.»

Nicht an der Demonstration teilgenommen hat die Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie kündigte über Twitter an, sie werde am Freitag mit Schülerinnen und Schülern in Davos gegen den Klimawandel protestieren. Ob dieser Streik zustande kommt ist offen. Laut dem Rektor der Davoser Mittelschule war der Klimastreik heute kein Thema unter den Schülerinnen und Schülern, bei der Gemeinde war am Vormittag kein Gesuch eingegangen.

Legende: Zur Demonstration aufgerufen haben die Jungsozialisten. Keystone

Die öffentliche Demonstration war an zahlreiche Auflagen geknüpft. So durften die Demonstranten nicht durch Davos marschieren, sondern mussten auf dem Platz bleiben. Pikant: Im letzten Jahr wurde eine Demonstration wegen der Schneemengen in Davos nicht erlaubt.