Die beiden Belader Markus Flury und Nadja Ambühl haben einiges zu tun. Am WEF befreien sie einige Hotels täglich vom Abfall - häufiger als sonst. Dutzende Containerladungen kommen so zusammen.

3. Mehr Müll als sonst

Während des WEF fällt einiges an Abfall an. In der Regel produzieren die Hotels laut der Davoser Abfallbewirtschaftung drei- bis viermal mehr Müll als sonst in einer Woche.