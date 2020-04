Nebst dem höheren Reingewinn fiel auch der operative Gewinn mit 65 Millionen Franken um 84 Prozent höher aus als im Vorjahr. Massgeblich zu diesem Ergebnis habe der Markt in Italien beigetragen, teilt Repower am Dienstag mit. Mit einem Ebit von 51 Millionen Franken erreichte Repower Italien das bisher beste Ergebnis.

In der Schweiz wirkte sich positiv die verbesserte Hydroproduktion aus. Die Wasserkraftproduktion aus eigenen Anlagen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr sowie im Vergleich zum langjährigen Mittel.

Aktionäre profitieren erneut

Die Aktionäre sollen pro Aktie eine Dividende von 2.50 Franken erhalten. Dies will der Verwaltungsrat von Repower der Generalversammlung beantragen. Der Stromkonzern kann somit zum zweiten Mal in Folge Geld an die Aktionäre ausschütten.

Weiter gab Repower am Dienstag die bislang grösste Erneuerungsinvestition bekannt. 150 Millionen Franken will der Konzern in den nächsten drei Jahren in die Werke im Puschlav investieren. Für den Ausbau und Unterhalt des Verteilnetzes flossen letztes Geschäftsjahr knapp 29 Millionen Franken.