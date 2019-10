Anfang November wird der E-Bike-Dienst für die Stadt Chur öffentlich ausgeschrieben.

Ziel ist, dass das Churer Publi-Bike-System bereits im Frühling in Betrieb geht.

Eine Nachfrage für die öffentlichen E-Bikes besteht unter anderem bei der kantonalen Verwaltung und bei den Hochschulen.

Die kantonale Verwaltung von Graubünden ist heute an verschiedenen Standorten in Chur untergebracht. Im Frühling 2020 wird die gesamte Verwaltung aber an den Stadtrand von Chur in einem Neubau verlegt. «Damit ist von der Verwaltung auch das Bedürfnis nach einem Bike-Sharing-Projekt geäussert worden», sagt Markus Kunz vom Churer Energieversorger IBC. Das Unternehmen begleitet das Churer E-Bike-Sharing.

Auch die Hochschulen sind interessiert

Interesse an einem solchen E-Bike-Sharing hätten aber auch die Hochschulen in Chur signalisiert. Das Projekt steht kurz vor der Ausschreibung. Ziel ist, dass nach der Auswahl eines konkreten Betreibers das E-Bike-Sharing kommenden April in Betrieb gehen kann.

«E-Bike-Sharing ist im Trend und wird auch in anderen Schweizer Städten betrieben», sagt Markus Kunz. Das Motiv dahinter: Velofahren sei gross in Mode, sicher auch weil es als ökologisch gelte. Wie konkret das System in der Stadt Chur betrieben werden soll, wie viel die Miete eines E-Bikes kostet und wo die öffentlichen Stationen sein werden, ist noch offen.