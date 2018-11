Die Römer brachten die Bäume in die Schweiz

Die Marroni ist die Frucht der Edelkastanie und kommt in der Schweiz vor allem im Tessin und den Bündner Südtälern Puschlav, Bergell und Misox vor. Eine einheimische Frucht ist die Edelkastanie nicht. Es waren die Römer, welche die Edelkastanie in die Schweiz brachten.

Kastanienholz besonders robust

Ursprünglich wurden die Kastanien nicht wegen den Früchten gepflanzt, sondern wegen ihres speziell harten und dauerhaften Holzes. Erst im Mittelalter wurde der Wert der Früchte entdeckt.

Bis vor wenigen Jahrzehnten waren die Marroni für die Bevölkerung des Südens ein wichtiges Nahrungsmittel. «Das Brot der armen Leute» ernährte sie während fast sechs Monaten.

In der Nachkriegszeit ging die Bewirtschaftung der Selven, der Obstanlagen mit Edelkastanien, immer mehr zurück. Die Bestände nahmen ab, weil sich die Wälder ihre Territorien zurückeroberten.

Selven werden wieder gepflegt

Seit einigen Jahren werden die Selven wieder ausgeholzt und in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt. So sind jetzt im oberen Misox oberhalb von Soazza 800 Jahre alte Edelkastanien mit einem Umfang von bis zu sieben Metern wieder in ihrer alten Pracht zu bestaunen.