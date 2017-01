WM St. Moritz: Symbolfigur Edy - oder eine Hommage an eine Skilegende

Heute, 14:28 Uhr

Sara Hauschild

Sechs Tonnen schwer, 19 Meter hoch, zusammengesetzt aus 637 dreieckigen Mehrschicht-Holzplatten. Diese Zahlen stehen für Edy. Edy spielt eine wichtige Rolle an der WM in St. Moritz und die Figur ist eine Hommage an Olympiasieger Edy Reinalter.

Bild in Lightbox öffnen. 1948 hat er an den olympischen Spielen in St. Moritz die Goldmedaillen im Slalom gewonnen. Er war bekannt für seine schnittigen Schwünge, sein Hüftknick war legendär. In Anlehnung an den einheimischen Skistar Edy Reinalter wurde die überdimensionierte Holzskulptur Edy konzipiert , und in den letzten Tagen in St. Moritz montiert. Nun trohnt die Figur auf dem Medallienplatz. Hier wird er bei der Eröffnung der WM eine zentrale Rolle spielen. Und auch bei der Vergabe der Medaillien wird Edy immer wieder inszeniert. Die WM Verantwortlichen haben tief in die Tasche gegriffen für ihre Symbolfigur. Rund eine halbe Million Franken hat Edy gekostet. Was mit der Figur nach der WM passieren soll ist noch offen.