Die Evakuierung der Häuser von 46 Bewohnern in Bondo wird aufgehoben, das schreibt die Gemeinde Bregaglia in einer Mitteilung. Fast alle 147 Bewohner dürfen am Samstagmorgen in ihre Häuser zurück.

Die Bauarbeiten am Rückhaltebecken und an den Schutzbauten seien so weit vorangeschritten, dass die Rote Zone auf eine Orange Zone zurückgestuft werden kann. Das bedeutet, die Gebäude dürfen wieder bewohnt werden.

Einzig am Nordrand von Bondo sind fünf Gebäude immer noch unbewohnbar. Die Häuser wurden beim Erdrutsch beschädigt und müssen erst auf ihren Zustand geprüft werden. Betroffen davon sind fünf Personen.