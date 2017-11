Die Bündner Regierung will der Elektromobilität mehr Schub geben und deren Ausbreitung kantonsweit fördern. Dazu soll vor allem die Zahl der Ladestationen erhöht werden. Und der Kanton soll Vorbild sein.

Die Regierung meint, aufgrund des Strommixes mit fast 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen sei Graubünden geradezu prädestiniert für eine umweltschonende Elektromobilität. Nächstes Jahr sei im Sinne eines Pilotprojekts eine befristete Förderaktion geplant.

90 Ladestationen stehen derzeit in Graubünden bereit, um angezapft zu werden. Weitere sollen folgen entlang der Hauptachsen und Kantonsstrassen. Wie viel Geld der Kanton dafür ausgeben will, wurde an der Medienkonferenz nicht konkret erläutert.