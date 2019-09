Ein Kurzschluss war schuld am Grossbrand in der Churer Postautogarage Mitte Januar. Die Staatsanwaltschaft hat das Strafverfahren eingestellt.

Das Feuer sei an einem in der Garage abgestellten Postauto ausgebrochen, schreibt die Bündner Staatsanwaltschaft. Als Brandursache wurde ein Kurzschluss in einer Kabelleitung im Alternator ermittelt.

Legende: Nicht nur die Fahrzeuge auch die Einstellhalle wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. Keystone

Dieser technische Defekt sei «weder von aussen erkennbar noch im Rahmen der normalen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten wahrnehmbar gewesen». Die Staatsanwaltschaft hat nun das Strafverfahren eingestellt. Die Einstellung ist noch nicht rechtskräftig.

Grossfeuer und Grosseinsatz

Am Abend des 16. Januar kam es in der Postauto-Einstellhalle in Chur zu einem Brand. 17 Post-Busse wurden zerstört und das Gebäude stark beschädigt. Das Feuer richtete einen Gesamtschaden von 10,8 Millionen Franken an.

An diesem Abend standen über 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Wegen der Flammen wurden rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Häuser vorübergehend evakuiert.