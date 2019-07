Grund in Graubünden unbekannt

«Schon am Morgen fiel mir auf, dass bedeutend weniger Wasser kommt», erzählt Fritz Bräsecke, ehemaliger Gemeindepräsident von Innerferrera. Als er dann am Nachmittag des 1. Juli mit seinem Hund spazieren ging und am Emeterbach vorbeikam, «war der Bach trocken, es kam kein Wasser mehr.»

Fritz Bräsecke informierte den zuständigen Wildhüter Simon Jäger. Dieser fand die Stelle, wo das Wasser im Boden verschwindet. «Das Wasser dreht kurz im Gegenuhrzeigersinn und weg ist es», sagt Jäger.

Bild 1 / 3 Legende: Die unteren 500 Meter des Emeterbachs sind trocken. Simon Jäger Bild 2 / 3 Legende: An dieser Stelle verschwindet das Wasser im Boden. Simon Jäger Bild 3 / 3 Legende: Wie das Loch entstanden ist, ist unklar. Simon Jäger

Simon Jäger vermutet ein Loch unter der Erde. Die genaue Ursache, weshalb der Emeterbach plötzlich im Boden verschwindet, bleibt aber unklar. Mit Helfern kann der Wildhüter noch 17 Bachforellen im trockenen Teil des Baches retten, 61 sind zu diesem Zeitpunkt bereits gestorben.

Hochwasser oder Erdbeben?

Vielleicht hat das Hochwasser im Juni ein Loch in den Kalkfelsen gespült, in welchem der Bach nun verschwindet, mutmasst der ehemalige Gemeindepräsident Fritz Bräsecke. Die Vertreter des Kraftwerks Hinterrhein bringen ein Erdbeben ins Spiel, welches Ende Juni registriert wurde.

Offenbar sei der untere Teil des Emeterbachs aber schon früher ausgetrocknet, findet der Wildhüter Simon Jäger heraus. Die Ursache für das trockene Bachbett war aber schon damals nicht klar.

Die zuständige Stelle des Kantons Graubünden wertet den verschwundenen Emeterbach als Naturereignis. Unternehmen müsse man nichts.