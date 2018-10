Der Rekordmeister ist in der Defensive. Der Hockey Club Davos hat in den ersten acht Spielen der Saison fünf Niederlagen eingefahren, darunter eine historische 0:7 Schlappe gegen Langnau. Was stimmt nicht mit dem Team? Wo liegen die Probleme? Die Fragen gehen an SRF-Sportredaktor Marcel Melcher.

Marcel Melcher Sportredaktor, SRF Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der Bündner Marcel Melcher arbeitet seit 2007 bei Radio SRF. Zu seinen Fachgebieten gehört auch das Eishockey. Er beobachtet den Hockey Club Davos seit 1991. Damals arbeitete er noch für die Bündner Lokalradios.

SRF News: Was ist los mit dem HCD?

Marcel Melcher: Der HCD ist so schwach wie noch nie in den letzten 15 Jahren. In der Verteidigung läuft einiges schief. Dass die Mannschaft so schwach ist, hat man aber schon vor der Saison gewusst.

Weil es viele neue Spieler hat?

Ja, weil viele Junge dazugekommen sind und weil einige Abgänge verkraftet werden mussten. Kommt dazu, dass es auf den Ausländerpositionen Unsicherheiten gab, was die Gesundheit einiger Spieler anbelangte. Der HCD muss auch sparen. Er investiert Geld ins neue Stadion und muss deshalb bei der Mannschaft etwas kürzer treten.

Schaut man die Schlagzeilen der letzten Tage an, dann war auch zu lesen, der HCD habe ein Trainerproblem. Ist Del Curto auch das Problem?

Aus meiner Sicht ist nicht er das Problem. Wie gesagt, man wusste bereits vor der Saison, was da kommt.

Ich sehe niemanden, der das aktuell besser machen könnte als Del Curto.

Vermutlich ist er selbst etwas überrascht worden von der Dynamik, von einzelnen Resultaten und wie die Mannschaft darauf reagiert hat. Aber in dieser aktuellen Situation gibt es, um die richtigen Massnahmen zu ergreifen, ziemlich sicher niemand Besseren als Arno Del Curto. Er kennt die ganze Situation, hat ein Netzwerk in Davos und er ist ein Künstler, was die Motivation anbelangt. Ich sehe niemanden, der das aktuell besser machen könnte als Del Curto.

Das Gespräch führte Silvio Liechti.